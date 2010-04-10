Фото. В Кыргызстане продолжают хоронить погибших во время массовых беспорядков 6-7 апреля

Временное правительство приняло решение проститься с ними с государственными почестями.

В списке погибших — уже 79 человек. Ночью в больницах скончались еще трое. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения республики. Ранения в ходе массовых беспорядков получили свыше полутора тысяч человек, более 500 из них госпитализированы.

Между тем, волнения в Кыргызстане хоть и утихли, но мародерство продолжается. Только за последние сутки зафиксированы десятки случаев. Для борьбы с расхитителями привлечены милиция и спецназ. А в Бишкеке для защиты правопорядка и спокойствия организованы отряды самообороны, в их ряды уже вступили тысячи человек.