Фото. В Беларусь с официальным визитом прибыл заместитель председателя Китайской народной республики Си Цзиньпин

Самолет высокого гостя приземлился в Национальном аэропорту «Минск» чуть более часа назад.

Сегодня с заместителем председателя КНР встретится Президент Александр Лукашенко.

На переговорах в Минске будут обсуждены актуальные вопросы торгово-экономического, инвестиционного и банковского сотрудничества двух стран. Итогом станет подписание более 10 межправительственных и межбанковских документов, а также контрактов. Накануне в белорусскую столицу приехали руководители и представители более 20 самых крупных и известных китайских корпораций и компаний.

Деловые круги двух стран обстоятельно обсуждают пути развития взаимодействия.

Отметим, Китай — один из важных внешнеторговых партнеров Беларуси. За 17 лет дипломатических отношений взаимный товарооборот возрос в 13 раз и достиг в 2008 двух миллиардов долларов.

В прошлом году из-за мирового финансово-экономического кризиса объем торговли уменьшился. Но страны намерены наверстать упущенное и найти новые формы взаимодействия.