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Фото. Уникальный экспонат — ружье XIX века — пополнил оружейную коллекцию Гродненского историко-археологического музея

24 марта 2010 15:54
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Охотничье ружье XIX века, созданное известным мастером Иоганном Петерлонгом, передали в музей сотрудники комитета госбезопасности.

Раритет изъяли у одного из жителей областного центра.

По оперативной информации, историческое оружие хотели  переправить в страны Западной Европы для частного коллекционера. В Гродненском музее в экспозиции, посвященной оружейному делу, новый экспонат займет центральное место.

Иван Корж, начальник УКГБ по Гродненской области
Мы получили информацию о существовании такого ружья. Предварительно мы провели проверку. Оценили, действительно ли это ружье является исторической ценностью. И по нашим оперативным данным, данное ружье действительно должно было отправиться за границу в частную коллекцию.

Юрий Китурко, директор Гродненского историко-археологического музея:
Передача такого значимого интересного экспоната, который всегда вызывает внимание у посетителей, — для нас действительно событие.

Фото. Уникальный экспонат — ружье XIX века — пополнил оружейную коллекцию Гродненского историко-археологического музея

Фото. Уникальный экспонат — ружье XIX века — пополнил оружейную коллекцию Гродненского историко-археологического музея

Фото. Уникальный экспонат — ружье XIX века — пополнил оружейную коллекцию Гродненского историко-археологического музея

# общество # Фотофакт # Музеи

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