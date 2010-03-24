Фото. Уникальный экспонат — ружье XIX века — пополнил оружейную коллекцию Гродненского историко-археологического музея

Охотничье ружье XIX века, созданное известным мастером Иоганном Петерлонгом, передали в музей сотрудники комитета госбезопасности.

Раритет изъяли у одного из жителей областного центра.

По оперативной информации, историческое оружие хотели переправить в страны Западной Европы для частного коллекционера. В Гродненском музее в экспозиции, посвященной оружейному делу, новый экспонат займет центральное место.

Иван Корж, начальник УКГБ по Гродненской области

Мы получили информацию о существовании такого ружья. Предварительно мы провели проверку. Оценили, действительно ли это ружье является исторической ценностью. И по нашим оперативным данным, данное ружье действительно должно было отправиться за границу в частную коллекцию.

Юрий Китурко, директор Гродненского историко-археологического музея:

Передача такого значимого интересного экспоната, который всегда вызывает внимание у посетителей, — для нас действительно событие.