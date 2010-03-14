Фото. Уникальные работы из рыбьих костей создает житель Чаус из Могилевской области

Самый ответственный этап создания этого необычного панно – подготовительный. Иначе как кулинарным его и не назовешь. Сначала рыбу нужно почистить и снять филе.

Алла Игнатьева, жена мастера:

– У нас рыбный день теперь очень часто. Мне приходится доваривать уху, жарить. Вообще, рыбу мы очень любим.

Затем кости промывают перекисью водорода – чтобы стали белоснежными. Как только материал высохнет – можно начинать творить.

Николай Игнатьев, мастер:

– Смотришь на косточки, и твоя фантазия подсказывает, что может получиться из этих форм.

Жуки, бабочки, стрекозы, гусеницы. В коллекции Николая Игнатьева уже более полусотни различных насекомых, созданных из такого необычного материала. Свои работы мастер любит дарить – иначе говорит, в квартире и места не было бы для новых работ.

Из одной рыбы средних размеров можно сделать 3-4 панно с насекомыми. Правда есть один нюанс. Для работы подходит только свежепойманная рыба.

По профессии портной, а в душе заядлый рыбак, Николай в своих работах использует только местные виды рыб – пресноводные. В основном, щуку и карпа. Говорит, что замороженные дары моря для творчества не подойдут, очень хрупкие.

Николай Игнатьев:

– Многие не понимают, как это сделано. Когда узнают, что из костей, то в восторг приходят.

Николай – человек творческий по жизни. Пробовал свои силы в резьбе по дереву, и даже пытался создавать скульптуры. Мать умельца уверена, все дело в генах. Оказывается, она тоже с искусством на «ты». Ее конек – гобелены ручной работы. Установила даже личный рекорд. Своими руками Ираида Николаевна выткала гобелен площадью в 60 квадратных метров. Сейчас он украшает музыкальный колледж в Могилеве.

Ираида Игнатьева, мать мастера:

– Моя мама – рисовала, шила. Бабушка – сказки сочиняла.

В планах у чаусского мастера – выставка работ. А еще, он планирует организовать кружок в школе. Вместе со своими будущими воспитанниками уже этим летом Николай Игнатьев хочет сделать большое панно: от насекомых и ракообразных переключится на динозавров мезозойской эры. Конечно, если повезет на рыбалке поймать трофейный экземпляр.

Вячеслав Комисаров, Виталий Алексеенко, телекомпания СТВ, Чаусы, Могилевская область.