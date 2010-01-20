Фото. Уникальная золотая корона украсит голову победительницы конкурса красоты и грации «Хрустальная нимфа» в Гомеле

Таких мастеров как Игорь Озолынч в Беларуси по пальцам одной руки пересчитать можно.

Ювелир высочайшего класса уже не первую неделю трудится над эксклюзивным заказом. Не то что все операции выполняет сам — все грани каждого из 85 камней, которые украсят корону, знает наизусть.

Уже сейчас 50 каратов сверкают огнем в золотой оправе. До завершения работы остались считанные дни. А вот у претенденток на уникальный приз — всё в самом разгаре. 16 участниц областного конкурса красоты и грации «Хрустальная нимфа» две недели до конкурса проведут в режиме нон-стоп. Мастер-классы, фитнес-клубы и благотворительные акции — это лишь часть подготовительной программы.

В графике будущих моделей занятия по 8 дисциплинам. Сценическая речь, актёрское мастерство, визаж, дефиле и многое другое. Для того чтобы эффектно пройти какие-то 10 метров по подиуму иногда требуются месяцы упорных занятий.

Большинство из конкурсанток никогда не были связаны с модельным бизнесом. Для организаторов конкурса главное — найти настоящий полесский самородок. В этом вся интрига проекта. Наталья Тишкова сама не раз примеряла короны на конкурсах красоты. В модельном бизнесе 11 лет. Но делать ставки пока не спешит.

Наталья Тишкова, хореограф, постановщик показов (Национальная школа красоты):

Практика показывает, что на первом занятии те, кто уже что-то умеют, могут выделяться. Но на конкурсе может выиграть девочка, которая совершенно не имела отношения к модельному бизнесу.

Интрига сохраняется до последнего момента. Тем интересней делать ставки на победительницу уже сейчас. Кстати, драгоценное украшение — своеобразный подарок гомельских ювелиров полесским красавицам будущих поколений. Как и полагается короне, храниться она будет во Дворце — Румянцевых и Паскевичей. И лишь раз в год сможет покинуть древние стены. В день финала она украсит голову победительницы конкурса красоты и грации «Хрустальная нимфа».