Фото. Умер единственный человек в мире, переживший два атомных взрыва

Цутома Ямагучи стал свидетелем атомных бомбардировок и Хиросимы, и Нагасаки в августе 1945 года, сообщают информагентства.

По данным японских периодических изданий, Цутома Ямагучи умер 4 января в возрасте 93 лет от рака желудка.

Цутома Ямагучи с деловыми целями прибыл в Хиросиму 6 августа 1945 года - как раз в тот день, когда американский бомбардировщик сбросил на город атомную бомбу. Ямагучи получил серьезные ожоги, однако через пару дней вернулся домой в Нагасаки - лишь затем, чтобы пережить еще один ядерный взрыв 9 августа.

В марте 2009 года власти Японии вручили Ямагучи сертификат, официально удостоверяющий, что он находился в Хиросиме во время первого взрыва и в Нагасаки во время второго. "Мое двойное облучение радиацией теперь заверено официально, - сказал тогда японец. - Даже после моей смерти оно будет служить молодым поколениям напоминанием об ужасной истории атомных бомбардировок".