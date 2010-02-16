Фото. Уборка снега во дворах Минска: почему она такая разная?

Снежный ком дворовых хлопот нарастает буквально на глазах. Даже после того, как за лопаты взялись сами жильцы, передвижение людей и машин по-прежнему остается экстремальным.

Дворовая площадка по Независимости, 40 хоть и в центре города, но из снежной западни выбирается силами ни единых дворников. Другими словами, не только Бог в помощь. В группе поддержки и жильцы-добровольцы. Бороться со снежными завалами выходят и с личным инвентарем и по собственной инициативе. В снегоуборочный рейд – целыми делегациями.

Камень в огород владельца вот этого авто.

Яркий пример, когда ни себе ни людям. А законы, будто для избранных писаны.

А в этом дворе пешеходы и вовсе забыли, когда их шагу покорялся свободный стиль. Что ни дистанция, то все экстрим.

Снежную кашу здесь в буквальном смысле заварили автомобилисты. А расхлебывать ее приходится тем, кто привык добираться своим ходом.

Машины вдоль и поперек снегоуборочную технику отправляют скатертью дорогой. На радость заснеженный полигон разве что ребятне.

А двух шагах картина живописнее. Соседний двор, одна и та же улица да ЖЭС другой. Когда от ворот не дают поворот, тогда и работа кипит.

На улице Кольцова не ждут, пока снежные проблемы растают сами по себе. С зимними капканами борются с лопатой в руках. Эти места по праву лидируют в рейтинге самых чистых. Работа нон-стоп, от сугробов на тротуарах и проездах – ни снежинки.

Жильцам частных секторов остается лишь гадать по какому принципу дорожники определяют подиум для трудового дефиле. Избирательный подход нечестно расставляет приоритеты. Там уберу, сюда не поеду, а здесь перетопчутся. Именно такая картина от снегопада к снегопаду вырисовывается в районе Земледельческой улицы, когда на главной дороге – главный дворник трактор, а в переулках – сами жители.