Фото. Трамвай-уборщик в Минске спасает рельсы от снега

Вентиляторы здесь работают на полную мощность. Рогатый пылесос устраивает свою бурю на рельсах. Это палочка-выручалочка от пушистых осадков. А на мокрое дело имеется другой инвентарь.
Чудо-техника работает в основном в ночную смену — есть риск повредить машины. Но помимо ветра и суперщеток у трамваев имеются еще секреты сцепления.
Ростислав Юреня, директор филиала «Трамвайный парк» государственного предприятия «Минсктранс»:
— В каждом трамвае есть песочницы. На рельс подается сухой песок для увеличения сцепления.