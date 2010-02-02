Фото. Трамвай-уборщик в Минске спасает рельсы от снега

В этом трамвае всегда особенно шумно.

Вентиляторы здесь работают на полную мощность. Рогатый пылесос устраивает свою бурю на рельсах. Это палочка-выручалочка от пушистых осадков. А на мокрое дело имеется другой инвентарь.

Чудо-техника работает в основном в ночную смену — есть риск повредить машины. Но помимо ветра и суперщеток у трамваев имеются еще секреты сцепления.

Ростислав Юреня, директор филиала «Трамвайный парк» государственного предприятия «Минсктранс»:

— В каждом трамвае есть песочницы. На рельс подается сухой песок для увеличения сцепления.