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Фото. Трамвай-уборщик в Минске спасает рельсы от снега

02 февраля 2010 10:37
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В этом трамвае всегда особенно шумно.

Вентиляторы здесь работают на полную мощность. Рогатый пылесос устраивает свою бурю на рельсах. Это палочка-выручалочка от пушистых осадков. А на мокрое дело имеется другой инвентарь.

Чудо-техника работает в основном в ночную смену — есть риск повредить машины. Но помимо ветра и суперщеток у трамваев имеются еще секреты сцепления.

Ростислав Юреня, директор филиала «Трамвайный парк» государственного предприятия «Минсктранс»:
— В каждом трамвае есть песочницы. На рельс подается сухой песок для увеличения сцепления.

Трамвай-уборщик спасает рельсы линий от снега

Трамвай-уборщик спасает рельсы линий от снега

Трамвай-уборщик спасает рельсы линий от снега

Трамвай-уборщик спасает рельсы линий от снега

 

# общество

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