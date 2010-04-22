Фото. Трамвай нового поколения вышел на линию Минска

Машина поражает не только цветовым решением, но и начинкой. Бортовые компьютеры, чёрные ящики и даже специальная кнопка — для тех кто зазевался. На такой машине впору отправляться в космос.
Новый вагон вместит всех желающих. Чудо-трамвай рассчитан на 270 пассажиров. В нынешнем году столичный парк приобретёт ещё пару чудо-вагонов.
Он нашёл своих поклонников не только среди пассажиров.
Лариса Зайцева, водитель трамвая:
Этот трамвай очень удобный, как для пассажиров, так и для меня. И уже на другом вагоне мне будет работать некомфортно.