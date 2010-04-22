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Фото. Трамвай нового поколения вышел на линию Минска

22 апреля 2010 09:55
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Колесить трамвай будущего будет по маршруту №1 от площади Мясникова до Зелёного луга.

Машина поражает не только цветовым решением, но и начинкой. Бортовые компьютеры, чёрные ящики и даже специальная кнопка — для тех кто зазевался. На такой машине впору отправляться в космос.

Новый вагон вместит всех желающих. Чудо-трамвай рассчитан на 270 пассажиров. В нынешнем году столичный парк приобретёт ещё пару чудо-вагонов.

Он нашёл своих поклонников не только среди пассажиров.

Лариса Зайцева, водитель трамвая:
Этот трамвай очень удобный, как для пассажиров, так и для меня. И уже на другом вагоне мне будет работать некомфортно.

Трамвай нового поколения вышел на линию Минска

Трамвай нового поколения вышел на линию Минска

Трамвай нового поколения вышел на линию Минска

Трамвай нового поколения вышел на линию Минска

Трамвай нового поколения вышел на линию Минска

# общество # Фотофакт

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