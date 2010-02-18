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Фото. Трамвай будущего создали в Минске

18 февраля 2010 12:31
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Поначалу супермашину обкатают на московских рельсах.

На работу не опоздает никто. Чудо-трамвай развивает скорость 120 километров в час. Панель управления здесь как в космическом корабле, а вместимость не меньше чем у «Боинга».

Эта машина хранит в себе ещё немало приятных сюрпризов. Неоновая подсветка подножек и две водительские кабины — далеко не все изюминки. Есть и кнопка для тех, кто опоздал. Если дверь перед носом закроется — уже не страшно. Одно нажатие, и вы в салоне.

Кататься с ветерком на трамваях будущего будут не только россияне, турки и латыши. Первый минский маршрут — города-спутники, Национальный аэропорт и горнолыжный центр Силичи.

Трамвай будущего создали в Минске

Трамвай будущего создали в Минске

Трамвай будущего создали в Минске

Трамвай будущего создали в Минске

# общество # Hi-Tech # Фотофакт

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