Фото. Т.Кондрусевич: Мы - братья по вере, и сегодня мы должны вместе отвечать на вызовы времени

Белорусское государство намерено и далее поддерживать диалог католической и православной церквей. Это подчеркнул Президент Александр Лукашенко, встречаясь с Митрополитом Минско-Могилевской архиепархии Тадеушем Кондрусевичем. Эта тема стала одной из центральных во время обсуждения.

Уникальные старинные фрески, роспись XVII века – ими украшены своды и стены храма. Их восстановление — только один из ярких примеров тесного сотрудничества государства и Римско-католической церкви. Почти 12% белорусских верующих — католики. Отсюда и повышенный интерес к конфессии.

Католическая церковь — вторая по величине в нашей стране конфессия. И о развитии диалога с государством говорит число храмов как новых, так и возрождённых. В четыре раза увеличилось число приходов. Сейчас строятся 28 костёлов. Об успехах под звуки органа архиепископ рассказывал Александру Лукашенко, проводя небольшую экскурсию. За год, с момента прошлой встречи, здесь многое поменялось. Фрески, например, уже фактически восстановлены, это белорусское наследие, помогало государство. Появились и новые белорусские святые, к примеру, Михаил Сапоцкий, икона которого уже любима в народе.

Глава государства поинтересовался и темпами строительства, и благотворительной деятельностью Церкви. Остановился у деревянных скульптур, изображающих библейские сцены. Они сделаны, заметил Митрополит, умелыми руками белорусских мастеров.

К слову, Александр Лукашенко и Тадеуш Кондрусевич виделись буквально пару дней назад. Архиепископ присутствовал в Кафедральном соборе на пасхальном богослужении. Сегодня же речь не о празднике, а скорее о насущных проблемах. За год их накопилось немало.

Александр Лукашенко:

Это хороший сигнал нашему обществу. И я не хотел бы, чтобы эта встреча была чисто показательной, церемониальной: мы обсудим конкретные вопросы, которые накапливаются, и поговорим и ситуации, которая вообще складывается в религиозной среде. Должен сказать, что Ваше присутствие на Пасху в православном соборе и наше с Вами совместное поздравление православным людям были достойно восприняты в обществе. Я всегда буду поддерживать такие братские отношения — мы христиане, что нам делить. Бог един, говорят все.

Обсуждён целый ряд аспектов сотрудничества Церкви и Власти. Стороны вспомнили и визит главы государства в Ватикан. Он дал немало стимулов к развитию диалога и в первую очередь межконфессионального. Так, уже в ближайшее время ожидается подписание исторического Соглашения между Беларусью и Святым Престолом. Документ уже подготовлен.

Тадеуш Кондрусевич, Митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Республике Беларусь:

После предыдущих встреч многие вопросы были сняты. Для меня исключительно важна возможность диалога с другими конфессиями, особенно с православной. Мы — братья по вере, и сегодня мы должны вместе отвечать на вызовы времени, когда мы вместе, наши голоса звучат сильнее. Это не только наши взаимные отношения, это свидетельство людям и миру того, что мы стремимся к этому единству — уже сделан большой шаг.

Обсудив проблемы, Александр Лукашенко и Тадеуш Кондрусевич, как и положено в пасхальные дни, обменялись подарками. У белорусского лидера на память останется картина, вышитая руками прихожанки. В дар Римско-католической церкви глава государства передал пасхальное яйцо с изображением иконы Божей Матери Остробрамской. Её оригинал находится в старой части Вильнюса и считается наиболее почитаемой, как у католиков, так и православных. Кстати, этот подарок, напомнил Тадеушу Кондрусевичу о его служении священником на Вильнюсской земле.

Общих тем сегодня оказалось много. Встреча в костёле продлилась более двух часов.