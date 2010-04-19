Фото. Страйкболисты России, Украины и Беларуси собрались в стенах Брестской крепости

Они попытались воссоздать картину боевых действий июня 1941 года. Патриотическая игра приурочена к празднованию 65-летия Победы.

Участники игры на несколько дней превратили Брестскую крепость в своеобразное поле сражений. Здесь всё, как на войне: есть палаточный лагерь, подвезены дрова и питьевая вода, работает полевая кухня. Организаторам понадобился год, чтобы воссоздать атмосферу исторических событий. Более 700 человек в костюмах двух воюющих лагерей ещё раз подтвердили превосходство нашей армии.

Илья Егоров, участник (Россия):

То, что игра проходит в Брестской крепости — безусловно, это вызывает какие-то эмоции, чувства. У меня дед воевал. Эти мероприятия, безусловно, нужны.

Игра прошла по четко написанному историей, сценарию. Соотношение войск — 60 к 40 соответственно. Контролировать попадание пули со стороны очень сложно, поэтому многое зависит от честности участников.

Главными сценаристами игры стали ветераны Великой Отечественной. По завершению баталий они встретились с участниками импровизированного боя и совместно возложили цветы к Вечному огню Славы Брестской крепости.

Юрий Тертель, заместитель председателя Брестского комитета ветеранов Великой Отечественной войны:

То, что сейчас делает молодёжь, говорит о том, что «Никто не забыт и ничто не забыто» — это не только или слова. Своими действиями они доказывают это на практике.

Победила память. Память, которую хранят священные казематы Брестской крепости, память, которую храним мы – дети и внуки защитников нашей Родины и память, которую наши потомки пронесут сквозь года.