Фото. Спортивно-технический праздник, посвященный 65-летию Великой Победы

Здесь же проходит и финал чемпионата Беларуси по трековым автогонкам «Горячий лед – 2010». Интрига дня завершится вечером, когда назовут имя победителя.
Анатолий Шевченко, организатор чемпионата:
– Сегодня 5-6 человек будут бороться за звание чемпиона, столько претендентов после двух этапов, такой острой борьбы не было давно. Поэтому сегодня гонка будет особенно ожесточенной, на треке ожидается жесткая борьба. Ведь 5-6 человек имеют шанс стать чемпионами Беларуси 2010 года.
На автотреке сошлись ведущие гонщики страны. В личном зачете лидирует спортсмен Геннадий Садовский, но у каждого есть шанс на победу.
Валерий Лукашик, участник чемпионата:
– Очень сложная трасса, будет меняться. Гонка сегодня будет очень интересная и непредсказуемая до последнего момента.
Олег Стасевич, участник чемпионата:
– Страха нет, наоборот, адреналин идет, пока там находишься в машине.