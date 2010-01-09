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Фото. Соревнования по скоростному маневрированию прошли под Минском

09 января 2010 20:32
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Не погоня за скоростью, а своего рода умение выжить. Благодаря влажности и снегу трасса – не трасса, а настоящая полоса с препятствиями.

Анатолий Шевченко, организатор соревнований:
Под колесами сегодня не асфальт, а лед и снег. Конечно же, трасса очень сложная. Она получилась ходовой, интересной. Здесь очень много зависит не только от машины, а от мастерства человека, находящегося за рулём.

Несмотря на сложные метеоусловия, даже на первых километрах зачётов — личных и командного — было жарко. Ни ледяная корка, ни серьёзные заносы и сугробы, однако, не охладили пыл заядлых гонщиков. Также, как и серьёзные приготовления к моторному шоу.

Юрий Сплошной, участник соревнований:
Времени, денег и сил это отнимает очень, очень и очень много. Я строил эту машину полтора года. Постоянно менял, настраивал для того, чтобы добиться этой мощности — вплоть до полной замены мотора, коробки.

Полностью обновлённый двигатель, турбинонагнетатель, поршневая и даже выхлопная системы. Заводской зачастую остаётся только коробка. А уж когда под капотом не 218, а все 350 лошадиных сил—  ни конкуренты, ни лихие повороты не страшны.

Что для одних ещё вчера было пределом мечтаний, то для других акул спорта, таких, как Юрий Грищенков, — скорее, приятная ностальгия. Сегодня он покоряет виражи профессиональных ралли. А на «Зимнем танго», в прошлом своей стартовой площадке — показывает мастер-класс. В трек, как всегда, на пару с боевым товарищем. Четырехколесная надежда и опора — уже даже не член семьи.

Юрий Грищенков, участник соревнований:
Это ближе, наверное. Это организм, который развивается параллельно вместе с пилотом. Машина учит пилота, пилот учится, и пилот учит делать машину какие-то вещи, на которые она способна.

Много лет и жизненные километры не отпуская руль. В мастерстве маневрирования Юрий с собратьями по трассе заехали так далеко, что победы отголоском пронеслись в сознании их зарубежных конкурентов.

Сергей Камболин, кандидат в мастера спорта по картингу:
Знают, и я даже скажу, что именно нашими гонщиками очень гордятся. Мы ездим в Россию, в Украину, и нас уважают, знают наших гонщиков.

Также Литва, Латвия, Эстония и Польша. Удивляются соседи мастерству и результатам белорусов, и это при относительно небольших, по меркам большого автоспорта, вложениях. Неподдельный интерес в последнее время всё чаще приводит на наши трассы зарубежных соперников. Покорить и удивить их снова белорусские гонщики смогут уже в ближайшее время.

Соревнования по скоростному маневрированию прошли под Минском

Соревнования по скоростному маневрированию прошли под Минском

Соревнования по скоростному маневрированию прошли под Минском

Соревнования по скоростному маневрированию прошли под Минском

Соревнования по скоростному маневрированию прошли под Минском

# общество # Фотофакт

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