Фото. Соревнования по скоростному маневрированию прошли под Минском

Не погоня за скоростью, а своего рода умение выжить. Благодаря влажности и снегу трасса – не трасса, а настоящая полоса с препятствиями.

Анатолий Шевченко, организатор соревнований:

Под колесами сегодня не асфальт, а лед и снег. Конечно же, трасса очень сложная. Она получилась ходовой, интересной. Здесь очень много зависит не только от машины, а от мастерства человека, находящегося за рулём.

Несмотря на сложные метеоусловия, даже на первых километрах зачётов — личных и командного — было жарко. Ни ледяная корка, ни серьёзные заносы и сугробы, однако, не охладили пыл заядлых гонщиков. Также, как и серьёзные приготовления к моторному шоу.

Юрий Сплошной, участник соревнований:

Времени, денег и сил это отнимает очень, очень и очень много. Я строил эту машину полтора года. Постоянно менял, настраивал для того, чтобы добиться этой мощности — вплоть до полной замены мотора, коробки.

Полностью обновлённый двигатель, турбинонагнетатель, поршневая и даже выхлопная системы. Заводской зачастую остаётся только коробка. А уж когда под капотом не 218, а все 350 лошадиных сил— ни конкуренты, ни лихие повороты не страшны.

Что для одних ещё вчера было пределом мечтаний, то для других акул спорта, таких, как Юрий Грищенков, — скорее, приятная ностальгия. Сегодня он покоряет виражи профессиональных ралли. А на «Зимнем танго», в прошлом своей стартовой площадке — показывает мастер-класс. В трек, как всегда, на пару с боевым товарищем. Четырехколесная надежда и опора — уже даже не член семьи.

Юрий Грищенков, участник соревнований:

Это ближе, наверное. Это организм, который развивается параллельно вместе с пилотом. Машина учит пилота, пилот учится, и пилот учит делать машину какие-то вещи, на которые она способна.

Много лет и жизненные километры не отпуская руль. В мастерстве маневрирования Юрий с собратьями по трассе заехали так далеко, что победы отголоском пронеслись в сознании их зарубежных конкурентов.

Сергей Камболин, кандидат в мастера спорта по картингу:

Знают, и я даже скажу, что именно нашими гонщиками очень гордятся. Мы ездим в Россию, в Украину, и нас уважают, знают наших гонщиков.

Также Литва, Латвия, Эстония и Польша. Удивляются соседи мастерству и результатам белорусов, и это при относительно небольших, по меркам большого автоспорта, вложениях. Неподдельный интерес в последнее время всё чаще приводит на наши трассы зарубежных соперников. Покорить и удивить их снова белорусские гонщики смогут уже в ближайшее время.