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Фото. «Шевроле» Янки Купалы 1939 года можно увидеть в Минске

17 апреля 2010 12:54
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Белорусский песняр Янка Купала никогда не имел водительских прав, зато владел уникальной машиной. «Шевроле де Люкс» – единственный автомобиль этой марки на территории Беларуси.

С 16 апреля раритет можно увидеть в литературном музее поэта. Советская власть подарила авто народному поэту Беларуси №1 в 1939 году. Трофейный автомобиль десятки лет принадлежал и верно работал на благо семьи Янки Купалы. После смерти поэта его супруга передала «Шевроле» в музей Оршанского района. Сейчас уникальный экспонат – машина, кстати, на ходу – в Минске.

# общество # Фотофакт

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