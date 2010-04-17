Фото. Руководители министерств и ведомств на специальном полигоне посмотрели, как работают спасатели

На выездном совещании, которое прошло в Борисовском районе, обсудили, как избежать чрезвычайных происшествий на белорусских предприятиях. В Институте переподготовки МЧС руководители побывали на специальном полигоне и посмотрели, как работают спасатели на большой высоте и в водоемах, при взрывах и завалах.

За прошлый год сотрудники МЧС ликвидировали более 9 тысяч аварий, 26 из них – крупные. Но гибели большого числа людей не допустили. Правда, пока отечественные предприятия с опасным производством не торопятся повышать уровень подготовки персонала, чтобы предотвращать возможные ЧП.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

– Здание, где мы находимся, не производит продукцию, но оно производит важнейший продукт, который сегодня в валюте оплачивается в нашей стране. За пределами нашего государства стоит очередь желающих пройти обучение и получить квалификацию. Я спрашиваю, а как наши субъекты хозяйствования, особо опасные производства: химические, нефтехимические? Стремятся? Мне говорят: ну, не особенно.