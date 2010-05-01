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Фото. Рота почетного караула собирается удивить белорусов новыми элементами

01 мая 2010 14:46
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Беларусь готовится к празднованию Дня Победы. Накануне ночью свое выступление на военном параде репетировала рота почетного караула.

Минчане и гости столицы 9 мая увидят новые элементы. И этот плац-парад по традиции станет одним из самых ярких и запоминающихся.

Юрий Чернявский, заместитель командира роты специального назначения почетного караула по боевой подготовке:
– Мы будем стараться удивить всех, и я думаю, все, кто придут, кто будут смотреть по телевизору, они будут очень счастливы и рады. Все элементы, практически, которые будут выполняться, они уже сами по себе новы. Добавилось сольное исполнение солдатами, выполнение сольных элементов, плюс, добавились элементы шашками, которые будут показываться в первый раз.

# общество # Фотофакт

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