Фото. Рота почетного караула собирается удивить белорусов новыми элементами

Беларусь готовится к празднованию Дня Победы. Накануне ночью свое выступление на военном параде репетировала рота почетного караула.

Минчане и гости столицы 9 мая увидят новые элементы. И этот плац-парад по традиции станет одним из самых ярких и запоминающихся.

Юрий Чернявский, заместитель командира роты специального назначения почетного караула по боевой подготовке:

– Мы будем стараться удивить всех, и я думаю, все, кто придут, кто будут смотреть по телевизору, они будут очень счастливы и рады. Все элементы, практически, которые будут выполняться, они уже сами по себе новы. Добавилось сольное исполнение солдатами, выполнение сольных элементов, плюс, добавились элементы шашками, которые будут показываться в первый раз.