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Фото. Ростовые куклы в минском зоопарке

07 января 2010 15:53
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12 дней от Рождества Христова до праздника Крещения Господня отмечают Святки, в белорусской версии – коляды.

Веселые песни и пляски, конкурсы и святочные забавы – народные гуляния сегодня развернулись повсюду. Сотни людей по всей стране на один день стали в колядовщиками.

В минском зоопарке веселятся не только взрослые, но и дети. Все вместе они водят хороводы с ряженными и участвуют в конкурсах. Настроение поддерживают веселой музыкой и выступлениями детей с песнями-колядками.

Ольга Колмакова, методист просветительского отдела минского зоопарка:
– Это новинка в нашем зоопарке, в этом году у нас появились ростовые куклы – тигр и лиса. Они будут радовать посетителей на всех наших праздничных программах.

Ростовые куклы в минском зоопарке

Ростовые куклы в минском зоопарке

Ростовые куклы в минском зоопарке

Минский зоопарк

Минский зоопарк

Минский зоопарк

Минский зоопарк

# общество # Фотофакт # Куклы

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