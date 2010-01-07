Фото. Ростовые куклы в минском зоопарке

12 дней от Рождества Христова до праздника Крещения Господня отмечают Святки, в белорусской версии – коляды.

Веселые песни и пляски, конкурсы и святочные забавы – народные гуляния сегодня развернулись повсюду. Сотни людей по всей стране на один день стали в колядовщиками.

В минском зоопарке веселятся не только взрослые, но и дети. Все вместе они водят хороводы с ряженными и участвуют в конкурсах. Настроение поддерживают веселой музыкой и выступлениями детей с песнями-колядками.

Ольга Колмакова, методист просветительского отдела минского зоопарка:

– Это новинка в нашем зоопарке, в этом году у нас появились ростовые куклы – тигр и лиса. Они будут радовать посетителей на всех наших праздничных программах.