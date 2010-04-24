Фото. Республиканский субботник прошел во всех регионах Беларуси

В Гомеле с субботником совпало открытие в парке Румянцевых и Паскевичей сезона фонтанов.

Главную достопримечательность города над Сожем участники Республиканского субботника начистили до блеска.

Анна Давыденко:

– Это отличный повод собраться всем коллективом, поработать на свежем воздухе в непринужденной обстановке. И показать всем, сколько трудов нужно, чтобы содержать парк в хорошем состоянии.



А в городе над Бугом основные работы развернулись у стен Брестской цитадели. На благоустройство вышли сотни человек. И вскоре рядом с крепостью стараниями брестчан появится новая парковая зона.



Озеленили родной город и витебчане. Чиновники – под контролем профессиональных озеленителей – высадили на площади Победы аллею из голубых елей и сосен. Всего же в субботнике на Витебщине приняли участие полмиллиона человек.

Александр Косинец, председатель Витебского облисполкома:

– Это, прежде всего, подарок нашим ветеранам к 65-летию Великой Победы. Подвиг советского народа бессмертен. В этот объект войдет и парк Победителей.



В Гродно во время республиканского субботника решили оказать конкретную помощь конкретному человеку. Молодежь приводила в порядок частные подворья ветеранов Великой Отечественной войны.

Алексей Цабенко, ветеран Великой Отечественной войны:

– Не могу воздержаться от волнения. От того, что вы пришли и мне моральную поддержку оказали.