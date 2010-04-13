Фото. Прощание с семейной четой Качиньских собрало у резиденции Президента тысячи человек

В центре города четвертые сутки продолжают гореть поминальные свечи, окруженные горами цветов.

От центрального аэропорта Варшавы до резиденции Президента около 10 километров. Сейчас весь этот путь почти полностью устлан цветами. Сегодня с утра как будто вся Варшава вышла на улицы города, чтобы проводить траурный картеж с телом Марии Качиньской. Кажется, вдоль всего пути стояли сотни тысяч человек. Все молчали. И только иногда в толпе раздавались аплодисменты.

Гроб с телом Марии Качиньской доставили в 11.30 утра по минскому времени из Москвы на военном самолете. Первой ему поклонилась дочь — Марта, позавчера она встречала гроб с телом своего отца. Теперь супружеская пара Качиньских воссоединилась в колонном зале Президентского дворца. Вход в резиденцию открыт для каждого, кто хочет попрощаться с трагически погибшими супругами.

Люди возле резиденции:

- Сердце разрывается. Для Польши — это великое горе.

- Сочувствуем родственникам погибших. Это страшная трагедия. Это большое горе.

- Мы пришли сюда, чтобы отдать дань памяти погибшим. Мы сочувствуем близким жертв.

- Они останутся в нашей памяти. Они летели в Катынь, но погибли — политики, религиозные и общественные деятели. Народ польский по-простому.

Стала известна и точная дата и время похорон Леха и Марии Качиньских. Они состоятся в ближайшее воскресение в королевском дворце в Кракове — такова была воля дочери президента Марты и брата Ярослава Качиньского. Накануне в субботу на центральной площади в Варшаве в 14.00 по общеевропейскому времени состоится общенациональная панихида по всем погибшим в авиакатастрофе.