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Фото. Пробки в Великобритании

11 января 2010 09:25
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Впервые за 30 лет под снегом – практически вся территория страны.

В некоторых районах по ночам температура опускается до минус 20-ти. Обледенело всё – дороги, линии электропередачи, взлётные полосы. Правительство призывает британцев никуда не выезжать без крайней необходимости, в   британском графстве Кент в готовность приведена даже армия.

На севере Германии из-за снегопада парализовано и железнодорожное, и автомобильное сообщение. Почти три сотни рейсов отменены в крупнейшем аэропорту страны — во Франкфурте-на-Майне. Мест в отелях не хватает, многие пассажиры ночуют прямо в терминалах, на раскладушках.

Нелегко приходится и испанцам. По Мадриду из-за снега сейчас сложно передвигаться.

пробки в великобритании

пробки в великобритании

# общество # Фотофакт

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