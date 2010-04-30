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Фото. По проспектам Минска проехал огромный самолет

30 апреля 2010 07:11
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Авиалайнер Ту-134 отправился в свой последний рейс.

По пути от авиаремонтного завода к музею авиации в Боровой воздушное судно опустилось на четыре огромных тягача. Для этого фюзеляж специально разделили на части.

А вот оригинальный интерьер крылатой машины планируется сохранить. Позже здесь будет создан лекционный кинозал для посетителей музея.

Николай Мочанский, начальник Центрального аэроклуба ДОСААФ:
Мы считаем, что создание музея на Боровой — это уникальный случай. Это место, где сохранится история авиации XX-XXI веков, место, куда может придти любой желающий, чтобы культурно отдохнуть, посмотреть, на чём летали люди.

По проспектам Минска проехал самолет Ту-134

По проспектам Минска проехал самолет Ту-134

По проспектам Минска проехал самолет Ту-134

По проспектам Минска проехал самолет Ту-134

По проспектам Минска проехал самолет Ту-134

По проспектам Минска проехал самолет Ту-134

По проспектам Минска проехал самолет Ту-134

По проспектам Минска проехал самолет Ту-134

# общество # Фотофакт

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