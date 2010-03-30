Фото. Пасхальные открытки начала XX века можно увидеть на выставке в Витебске

Самый старый экспонат датирован 1908 годом. Есть здесь открытые почтовые письма с пасхальными приветствиями, черно-белые фотографии и полно-цветные праздничные открытки.

В собрании есть и зарубежные экземпляры. Многие открытки принадлежали русской эмиграции и были присланы из Европы. Их можно отличить по непривычным для русской традиции пасхальным иллюстрациям.

Юлия Коломийцева, научный сотрудник витебского музея частных коллекций:

– Очень интересные сюжеты. Немножко необычные. Далеко не всегда это пасхальные яйца. То есть это и цыплята нарядные, и необычные какие-то зайчики, животные, поздравляющие друг друга люди. Очень интересные они все сами по себе, очень красочные. И самый старый экспонат – открытка 1908 года. То есть экспонаты у нас самого начала 20 века.

Выставка пасхальных открыток, выпущенных в начале прошлого столетия, открылась сегодня и в Минске. В столичном музее белорусской народной культуры можно увидеть и расписные яйца – из стекла, дерева, фарфора и бисера. Есть и поделки из камня – обсидиана, змеевика и Оникса, а также свечи в форме яиц.