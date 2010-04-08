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Фото. Памятные монеты к 600-летию Грюнвальдской битвы выпустит Нацбанк Беларуси

08 апреля 2010 06:42
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Две золотые – номиналом в 20 и 50 рублей, одну серебряную и медно-никелевую. Уже утверждены два эскиза.

На лицевой стороне в центре – стилизованное изображение меча. Фоном послужат кольчуга и потрескавшаяся земля. На обороте – стилизованная печать в виде Оттиска большого пальца с названием и датой битвы.

Юрий Бохан, ведущий научный сотрудник института истории НАН Беларуси:
– В этом году исполняется 600 лет Грюнвальдской битве – это круглая дата. Кроме того, эта дата совпадает с юбилеем окончания Великой Отечественной войны. Эти два события в чем-то связанны между собой, потому что не только современные историки, но и наши историки-предшественники видели идеологическую преемственность в противостоянии Тевтонской немецкой агрессии, как 600, так и 65 лет назад.

# общество # Фотофакт

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