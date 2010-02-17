Фото. Памятные монеты Беларуси — привлекательное приобретение для зарубежных коллекционеров

Над созданием этого миниатюрного произведения искусства трудится не один человек.

Мастеров много: начиная от художника и заканчивая чеканщиком. И все для того, чтобы дать жизнь еще одной памятной монете Беларуси — так случается со всеми монетами, выпускаемыми Национальным банком.

27 декабря 1996 считается Днем рождения первых монет независимой Беларуси. Они были выпущены для международной нумизматической программы, посвященной 50-летию ООН. Руководил проектом английский монетный двор The Royal mint (кстати, именно там были отчеканены первые белорусские монеты).

К слову, в Беларуси и сегодня нет своего монетного двора, но это не влияет ни на выпуск монет, ни на стремление их выпускать. Тематика становится более разнообразной: это и спорт, и природа, и знаки зодиака.

Удивительна коллекция «Сказки народов мира». На монете «Маленький принц» можно рассмотреть розу, лиса, колодец, звездное небо и даже лицо самого Маленького принца. В коллекции Национального банка хранится небезызвестная монета «Белорусский балет» (она была признана лучшей монетой мира в 2003 году).

Монета была первым средством массовой информации. Она выпускалась большим тиражом и всегда рассказывала о стране и правителе, в которой она изготовлена.

Современные памятные монеты поведают и о Беларуси. Вот тематика некоторых серий: «Города Беларуси», «Памятники архитектуры Беларуси», «Белорусские народные легенды», «Праздники и обряды белорусов».

Наши монеты довольно популярны у зарубежных коллекционеров. И пусть не все поймут, что же значит Купалье, Коляды, Богач и Деды, но у них появится стимул приехать в Беларусь и узнать об этом. Чем не помощь для развития национального туризма?

Белорусские коллекционеры также не прочь обзавестись памятными монетами, тем более их впускают на любой вкус, вес и стоимость. Золотые, серебряные, мельхиоровые, со вставками из драгоценных камней, с эмалью и галограммой. Любите дух прошлого — для вас техника оксидирования, или чернения под старину.

И все же памятные монеты — чудесное превращение денег в настоящие символы страны и вечные произведения искусства.

Кристина Рыбик и Илья Пучко. Утро. Студия хорошего настроения.