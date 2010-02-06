Фото. Около тысячи человек вышли на лыжню в Витебске

В гонках участвуют сто команд от различных организаций и множество спортсменов-любителей. Сильный мороз только подогревал спортивный азарт приверженцев здорового образа жизни.

Лыжники преодолевали различные дистанции. А любители других видов спорта играли в мини-футбол на снегу, перетягивали канат, демонстрировали силу в армрестлинге и меткости в игре в дартс. Гвоздем зимнего спортивного праздника стали выступления парашютистов, десантников и спасателей. А полевая кухня, катание на лошадях и вертолете, праздничный концерт и прокат спортинвентаря порадовали и спортсменов, и болельщиков.

Участники спортивного праздника:

– Такие занятия всегда поднимают настроение и продлевают жизнь, причем, активную жизнь, веселую;

– У белорусов в генах заниматься спортом. Каждый второй занимается спортом, если не профессионально, то на любительском уровне точно. Поэтому надо вести здоровый образ жизни, ровняться на нашего Президента и все будет хорошо.