Фото. Огромный венок необычной формы появился на площади Победы

Официальная делегация Туркменистана, возглавляемая Гурбангулы Бердымухамедовым, в полном составе пришла к монументу Победы в центре Минска, чтобы почтить память белорусов, погибших в Великой Отечественной войне.

Каждый гость принёс с собой по две алые гвоздики. А туркменский лидер – необычный венок с восемью золотыми гранями. Именно так выглядит герб Туркменистана — восьмигранник зелёного цвета с жёлто-золотистой каймой. Венок от высокого гостя был сделан в трех национальных цветах туркмен: сплетён из зеленых еловых ветвей, а в центре – несколько сотен ярко-красных роз, обрамлённых белыми бутонами.