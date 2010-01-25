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Фото. Огромный венок необычной формы появился на площади Победы

25 января 2010 19:46
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Официальная делегация Туркменистана, возглавляемая Гурбангулы Бердымухамедовым, в полном составе пришла к монументу Победы в центре Минска, чтобы почтить память белорусов, погибших в Великой Отечественной войне.

Каждый гость принёс с собой по две алые гвоздики. А туркменский лидер – необычный венок с восемью золотыми гранями. Именно так выглядит герб Туркменистана — восьмигранник зелёного цвета с жёлто-золотистой каймой. Венок от высокого гостя был сделан в трех национальных цветах туркмен: сплетён из зеленых еловых ветвей, а в центре – несколько сотен ярко-красных роз, обрамлённых белыми бутонами.

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