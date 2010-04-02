Прямой эфир

Фото. Необычный забег: спасатели «взяли штурмом» Национальную библиотеку

02 апреля 2010 09:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Этот марафон стал испытанием даже для спасателей.

Дистанция — 70 метров, но вверх по лестнице. Каждая ступенька как препятствие. Надеяться на победу могут лишь самые натренированные.

На старт в полной боевой амуниции: баллон, каска, маска — плюс 20 килограмм к собственному весу. С таким грузом преодолеть 24 этажа под силу только суперменам. Первых десять — бегом, а вот к финишу — только пешком. Нагрузка колоссальная.

Норматив — 2 минуты. То есть по 5 секунд на этаж. Но есть герои, которые покорили вершину и за 1 минуту 55 секунд. Сегодня они все победители.

# общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
02 апреля 2010 09:22

Фото. 20 тысяч домов на севере Британских островов из-за непогоды остаются без электричества

02 апреля 2010 09:00

1 апреля в истории Минска

02 апреля 2010 08:35

В США вынесен приговор фанатичному противнику абортов Скотту Роудеру