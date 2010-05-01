Фото. Народный художник Беларуси Май Данциг: Когда я был юношей, то стеснялся своего имени

Ещё в начале прошлого века появилась традиция называть детей в честь мая. В веке нынешнем такие имена стали диковинкой.

Чтобы оценить атмосферу того всеобщего энтузиазма, достаточно посмотреть, какими именами в то время называли своих детей родители. Скажем, Социал Матвеевна или Даздраперма Ивановна. Последнее сокращение от «Да здравствует Первомай!». Тогда это казалось звучным и оригинальным и уж точно не смешным.

Так уж повелось, что красный — это и цвет первомайских демонстраций, и символ техники Мая Данцига, народного художника Беларуси.

Май Данциг, народный художник Беларуси:

Мазнешь красным, когда пишешь пейзаж — и картина сразу оживает.

Мир, труд, май. Для знаменитого художника — это не просто лозунг, это девиз по жизни. Ведь Май — это его имя.

Май Данциг, народный художник Беларуси:

Когда я был юношей, то стеснялся своего имени. В институте одна девушка сказала: «Май, у тебя такое прекрасное имя!» И с тех пор я не стесняюсь своего имени.

Мир. Цену этого слова Май Данциг взвесил еще в июне 41-го. И уж точно знает: мир на земле бесценен. Именно это художник всегда пытается отразить в своих знаменитых полотнах.

Май Данциг, народный художник Беларуси:

Находясь в Минске, испытал на себе первые удары войны. Всё небо над Минском все было в снарядах.

Кисти известного 80-летнего художника принадлежат сотни работ. Одна из главных тем творчества — образы рабочих — например, в поле и на отдыхе.

Май Данциг, народный художник Беларуси

Я люблю людей труда, которые создают и материальные, и духовные богатства.

Анастасия Корниенко, Людмила Орлова и Александр Шкарубо, телекомпания СТВ.