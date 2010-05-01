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Фото. Народный художник Беларуси Май Данциг: Когда я был юношей, то стеснялся своего имени

01 мая 2010 17:33
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Ещё в начале прошлого века появилась традиция называть детей в честь мая. В веке нынешнем такие имена стали диковинкой.

Чтобы оценить атмосферу того всеобщего энтузиазма, достаточно посмотреть, какими именами в то время называли своих детей родители. Скажем, Социал Матвеевна или Даздраперма Ивановна. Последнее сокращение от «Да здравствует Первомай!». Тогда это казалось звучным и оригинальным и уж точно не смешным.

Так уж повелось, что красный — это и цвет первомайских демонстраций, и символ техники Мая Данцига, народного художника Беларуси.

Май Данциг, народный художник Беларуси:
Мазнешь красным, когда пишешь пейзаж — и картина сразу оживает.

Мир, труд, май. Для знаменитого художника — это не просто лозунг, это девиз по жизни. Ведь Май — это его имя.

Май Данциг, народный художник Беларуси:
Когда я был юношей, то стеснялся своего имени. В институте одна девушка сказала: «Май, у тебя такое прекрасное имя!» И с тех пор я не стесняюсь своего имени.

Мир. Цену этого слова Май Данциг взвесил еще в июне 41-го. И уж точно знает: мир на земле бесценен. Именно это художник всегда пытается отразить в своих знаменитых полотнах.

Май Данциг, народный художник Беларуси:
Находясь в Минске, испытал на себе первые удары войны. Всё небо над Минском все было в снарядах.

Кисти известного 80-летнего художника принадлежат сотни работ. Одна из главных тем творчества — образы рабочих — например, в поле и на отдыхе.

Май Данциг, народный художник Беларуси
Я люблю людей труда, которые создают и материальные, и духовные богатства.

Май Данциг, народный художник Беларуси

Мастерская Мая Данцига, народного художника Беларуси

Работа Мая Данцига, народного художника Беларуси

Работа Мая Данцига, народного художника Беларуси

Работа Мая Данцига, народного художника Беларуси

Работа Мая Данцига, народного художника Беларуси

Работа Мая Данцига, народного художника Беларуси

Анастасия Корниенко, Людмила Орлова и Александр Шкарубо, телекомпания СТВ.

# общество # Фотофакт # Художники Минска

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