Фото. На аэродроме «Северный» под Смоленском прошли траурные мероприятия и церемония прощания с погибшим Президентом Польши

К месту катастрофы люди несли цветы с раннего утра. В Смоленск также прилетели родственники погибших. Продолжает работу оперативный штаб, он координирует все спецслужбы. Территория по-прежнему оцеплена. Но с самого утра простые люди несут цветы к месту крушения самолета. Небольшие обломки лайнера, которые выбросило к дороге, не убирают. И сейчас они уже все усыпаны гвоздиками.

Сегодня на месте катастрофы продолжает работу оперативный штаб. Он координирует все спецслужбы. Территория по-прежнему оцеплена. Но с самого утра простые люди несут цветы к месту крушения самолета. Небольшие обломки лайнера, которые выбросило к дороге, не убирают. И сейчас они уже все усыпаны гвоздиками.

У пронумерованных осколков самолета уже побывало несчетное число неравнодушных к трагедии. Боль утраты 97 человеческих жизней каждый переживает по-своему. По словам свидетелей, некоторые здесь даже падали в обморок.

-Скорбь, горе, общее наше, общечеловеческое. Столько душ погибло. Это очень тяжело и хочется помянуть их память.

- Я просто представила, насколько сейчас тяжело нашим польским братьям. Очень жаль, что такая трагедия произошла на нашей смоленской земле.

На место трагедии накануне вечером прибыл брат-близнец погибшего президента Польши Леха Качинского — Ярослав Качиньский. Вместе с ним прилетел премьер-министр Польши и родственники других погибших. Два чартерных рейса польских авиалиний приземлились в витебском аэропорту. Витебск – ближайшая к Смоленску воздушная гавань, где возможна безопасная посадка гражданских лайнеров. Отсюда же этой ночью вылетел обратно в Варшаву польский премьер Дональд Туск. Белорусская сторона обеспечила польской делегации безвизовый въезд в страну.

Витольд Юраш, заместитель Посла Республики Польша в Республике Беларусь:

Мы хотим выразить благодарность белорусской стороне за помощь, которую вы нам оказали, за всякое содействие и за то, что все было сделано очень оперативно, очень быстро. Мы за это искренне благодарны и тем, с которыми мы сотрудничали здесь на месте, и руководству страны. Наш премьер-министр выразил тоже благодарность вашему губернатору и просил передать слова благодарности Президенту Александру Григорьевичу Лукашенко.

Александр Косинец, председатель Витебского облисполкома:

В течение 20 минут в Витебске была организована работа буквально всех служб: аэропорта, МЧС, скорой медицинской помощи, транспорта для доставки польской делегации первого и второго борта. На первом борту было 17 человек, на втором — 32.

Тела погибших с места аварии доставлены в Москву двумя вертолетами МИ-26. Там проведут экспертизы, в том числе ДНК, и процедуры опознания.

Сегодня на военном аэродроме «Северный» под Смоленском прошли траурные мероприятия с участием родственников погибших. Основной частью церемонии стало прощание с погибшим Президентом Польши Лехом Качиньским. К мемориальному камню прямо у рухнувшего самолета еще долго будут нести цветы.