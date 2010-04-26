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Фото. Митинг-реквием сотрудников МЧС в память жертв аварии на Чернобыльской АЭС

26 апреля 2010 11:11
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Именно спасатели 26 апреля 1986 и все последующие месяцы оказались в эпицентре катастрофы. Ежегодная акция прошла на одной из столичных улиц, которая носит имя ликвидатора аварии Василия Игнатенко.

Старший сержант тушил реактор в первые часы после взрыва. Полученная доза облучения стала для него смертельной.

Энвер Бариев, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Это событие — трагедия, показавшее мужество и героизм, на которые способны люди. Это событие также и предупреждение всему человечеству, чтобы аварий, подобных этой, не происходило.

# общество # Фотофакт

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