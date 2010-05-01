Фото. «Мисс Беларусь-2010» стала студентка из Гродно Людмила Якимович

Во Дворце спорта за красавиц болели тысячи зрителей. За ярким и увлекательным действом наблюдал и Президент Беларуси. Посмотреть действительно было на что: современная коллекция национальных костюмов, наряды от Юдашкина. Даже из дефиле в купальниках дизайнеры и режиссеры сделали настоящее произведение искусства.

Финал этого конкурса организаторы сделали исключительно феерическим. Дорогие декорации, художественный размах конкурса, зарубежные и отечественные поп-звезды – все блистало. По-другому и быть не могло. Ведь самых красивые образы женской красоты отбирали целых три месяца, по всей стране из более чем двух тысяч претенденток.

В финал попала 31 участница. Но состязались они не только в красоте. Другие два неотъемлемых компонента – талант и спортивная подготовка. На протяжении месяца девушки изо дня в день тренировались, занимались со специалистами из разных сфер, доводили себя до совершенства. Кстати, увидеть финальную церемонию пришел и президент Александр Лукашенко.

Помимо самого конкурса организаторы приготовили красочное шоу-концерт. Сергей Лазарев, группа «3+2», «Dschinghis Khan», Dr. Alban, F.R.David радовали публику, и, отчасти, тоже были в жюри.

Robert Wells, композитор (Швеция), член жюри:

– Как известно, Швеция всегда славилась огромным наличием красивых девушек. Однако, сейчас я могу сказать, что именно здесь, в Беларуси, я понял, что это правило устарело.

Красавицы поразили зрителей своим интеллектом и социальными проектами, которые хотели бы воплотить в жизнь. Оригинальным было дефиле в национальных костюмах, гламурным – в вечерних платьях от модельера Валентина Юдашкина.

Аплодисменты публики сорвали красавицы в пляжных купальниках. Девушкам приделали крылья и они порхали на сцене, то как бабочки, то как дьяволицы, то как ангелы. Словом, жюри было непросто выбрать лучшую.

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:

– Как в песне поется, «чтобы любить Беларусь нашу милую, нужно в разных краях побывать». Так вот, побывал и понял, что самые красивые и волшебные девушки живут в Беларуси. И судить, на самом деле, было очень тяжело. Но я думаю, важно то, что сегодня на белорусском небосклоне загорелось 31 звездочка. А одна, конечно, самая яркая – это с титулом «Мисс Беларусь-2010».

В итоге, три девушки получили самые главные регалии конкурса. Второй вице-мисс стала Анастасия Харламова. Первой вице-мисс – Анна Киндрук.

Символ конкурса и переходящую золотую корону, изготовленную их белого золота и полутысячи фианитов и топазов надела на голову Людмила Якимович – студентке института правоведения из гродненской области. Кроме этого девушка стала богаче на 50 миллионов рублей.

После церемонии закрытия конкурса, красавицы сфотографировались на память с Президентом.

Евгений Горин, Николай Сенчило, Александр Горощенко, телекомпания СТВ.