Фото. Международная выставка «СМИ в Беларуси» открылась в Минске

В XIV международной специализированной выставке «СМИ в Беларуси» ведущие телевизионные каналы, печатные издания и информагентства представят свои презентации.

Каждому будет отведен отдельный павильон, где зрители смогут познакомиться с известными репортерами и авторами самых креативных медиа-проектов.

Впервые в форуме примут участие операторы кабельного и спутникового телевидения.

В этом году форум посвящен 65-летию Победы. Почетными гостями станут ветераны, а тема Великой Отечественной будет ключевой.

Белорусские СМИ должны осознавать, что в нашей стране не будет ревизии исторической правды о Великой Победе. Об этом говорится в послании Президента участникам форума, которое зачитали на его открытии. Глава государства также отметил, что наивысшая оценка работы СМИ — это доверие людей.

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:

Глава государства — наш самый большой защитник и самый большой критик, поэтому средства массовой информации развиваются в ногу со временем. Я могу сказать, что уж точно наши белорусские средства массовой информации не хуже, чем у соседей, а во многих вещах нам больше есть чем гордиться. Я, например, с гордостью могу сказать, что у нас активно развиваются региональные средства массовой информации, газеты, журналы, стремительно развивается региональное телевидение.

Белорусские средства массовой информации уверенно контролируют собственное информационное пространство.

Сейчас столкнулись с тем, что на выставке хотят представить себя очень много желающих — не только наши средства массовой информации, наши партнеры, но и из России, Украины и других стран. Ведь выставка такая осталась одна. Здесь можно и на других посмотреть, и себя показать. Знаю, что ваши телеканалы традиционно очень интересно представлены. А зрителям будет интересно. Приходите!

Телеканал СТВ подготовил для посетителей интересную программу с конкурсами и призами. На стенде телеканала СТВ посетителей ожидает много сюрпризов. Мы расскажем о секретах телевизионного закулисья, поможем получить автограф известных журналистов и ведущих, а также дадим возможность любому зрителю самому оказаться в роли ведущего новостей «24 часа».