Фото. Международная «Эстафета Победы» стартовала в Гродно

Акция проводится по решению Совета командующих погранведомств стран СНГ и посвящена 65-й годовщине Победы.
Символ эстафеты — кубок — пронесут по всем погранзаставам Беларуси и 18 февраля передадут украинской стороне у мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».
Далее эстафета проследует в Молдову, затем пройдет по территории России и Армении.
Вторая группа «Эстафеты Победы» стартовала сегодня в Мурманске. Она пройдёт по территории Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.
Финишируют обе группы 28 мая в Москве на Поклонной горе.
Георгий Игнашевич, заместитель начальника главного управления идеологической работы Госпогранкомитета РБ:
— Эстафета посвящена памяти героев-пограничников, которые отдали свои жизни и в первых боях на границе, и в годы Великой Отечественной войны.
Символично, что эстафета Победы стартовала в день разгрома фашистов под Сталинградом.
Это сражение стало крупнейшим и переломным в ходе Великой Отечественной войны. Более двух миллионов человек, тысячи единиц боевой техники, 200 дней и ночей тяжелых боёв. Победа в Сталинградской битве высоко подняла международный авторитет Советского Союза.
Турция и Япония после поражения фашистов отказались выступить против СССР. С февраля 43-го года началось освобождение страны и оккупированных территорий Европы.