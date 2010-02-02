Фото. Международная «Эстафета Победы» стартовала в Гродно

Эстафета стартовала у Мемориального ансамбля воинам-пограничникам, погибшим в первые дни Великой Отечественной войны.

Акция проводится по решению Совета командующих погранведомств стран СНГ и посвящена 65-й годовщине Победы.

Символ эстафеты — кубок — пронесут по всем погранзаставам Беларуси и 18 февраля передадут украинской стороне у мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

Далее эстафета проследует в Молдову, затем пройдет по территории России и Армении.

Вторая группа «Эстафеты Победы» стартовала сегодня в Мурманске. Она пройдёт по территории Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

Финишируют обе группы 28 мая в Москве на Поклонной горе.

Георгий Игнашевич, заместитель начальника главного управления идеологической работы Госпогранкомитета РБ:

— Эстафета посвящена памяти героев-пограничников, которые отдали свои жизни и в первых боях на границе, и в годы Великой Отечественной войны.

Символично, что эстафета Победы стартовала в день разгрома фашистов под Сталинградом.

Это сражение стало крупнейшим и переломным в ходе Великой Отечественной войны. Более двух миллионов человек, тысячи единиц боевой техники, 200 дней и ночей тяжелых боёв. Победа в Сталинградской битве высоко подняла международный авторитет Советского Союза.

Турция и Япония после поражения фашистов отказались выступить против СССР. С февраля 43-го года началось освобождение страны и оккупированных территорий Европы.