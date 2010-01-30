Фото. Матч звёзд КХЛ в Минске и открытие «Минск-Арены»

Настоящий хоккейный праздник длился 9 часов: шоу-программа, конкурсы мастерства игроков и выступления звёзд белорусской и российской эстрады. Гвоздём программы стал матч звёзд Континентальной хоккейной лиги. На льду сразились команды двух именитых тренеров - чеха Яромира Ягра и россиянина Алексея Яшина.

Безусловно, сегодня команда Яшина очень хотела отыграться за прошлогодний матч с командой Ягра в Москве на Красной площади — в 2009 году получилось обидно, 6:7. Поэтому сегодняшняя ледяная битва оказалась не на шутку жёсткой. Первая шайба в ворота влетела уже на второй минуте, закатил её Данис Зарипов — как раз из дружины Яшина. Правда, уже на восьмой минуте счёт сравнялся, и, хотя второй период для Яшина и Ко прошёл вроде бы успешно — они забили три шайбы, «ягровцы», как потом станет понятно, своего не упустят. Третий период отличался суперкрасивыми штрафными. Буллит били сначала по воротам «ягровцев», и нападающий Алексей Морозов здесь своего шанса не упустил — счёт стал 8:11. Но тут выстоять буллит пришлось и вратарю сборной Яшина — нашему Андрею Мезину — он с задачей справился на отлично. Но команду в целом от поражения это не спасло. Итоговый счёт — 8:11, впереди звёздная команда Яромира Ягра.

Правда, следовавшая за матчем церемония награждения развеселила даже самых расстроенных: хоккеистам подарили карты для бесплатных перелётов во все страны мира, а после назвали лучших игроков. В их числе — из числа команды Яшина — и сам Алексей, и Андрей Мезин, и Сергей Зубов. Но уже под занавес дня для окончательного заряда позитива и для болельщиков, и для самих хоккеистов — чтобы уж точно никто не расстроился — на лёд вывезли два огромных торта. На одном из них был изображён огромный бобёр — символ нынешнего матча звёзд КХЛ.

На «Минск-Арене» за матчем звёзд следили 15 тысяч болельщиков. В их числе и 400 журналистов со всего мира, звёзды российской и белорусской эстрады и наши чиновники: первые работали в профессионально оборудованном пресс-центре, вторые пели и танцевали, а третьи болели в галстуках. Но так или иначе — неважно, белоруски или иностранцы — все восхищались не только звёздной игрой легионеров из КХЛ, но и нашей ареной. Все сошлись во мнении, что на просторах СНГ такой нет, а в Европе такие площадки можно пересчитать по пальцам одной руки.

Олег Газманов, народный артист России:

Я просто обожаю Минск, это потрясающий город — такой чистый одновременно и современный, и традиционной архитектуры. Поэтому я с каждый разом приезжаю, вижу, что создаются новые сооружения — это потрясающая, грандиозная арена. Столько государство и Президент вкладывают в развитие спорта — это важно. Эта арена, конечно, послужит дальнейшему развитию спорта в Беларуси.

Томи Сирен, журналист (Финляндия):

Я слышал, что ваш Президент — большой фанат хоккея. По-моему, это неплохой тандем — то, что такой вид спорта как хоккей покорился вашему Президенту, а Президент в свою очередь любит хоккей.

Энтони Гросси, спортивный обозреватель (Канада):

Первое, что бросается в глаза, когда видишь «Минск-Арену» впервые — её размеры. По-моему, в неё даже можно влюбиться — она великолепна.

Павел Клышевский, солист группы «Тяни-Толкай»:

Первые ощущения поражают воображение: такое большое, современное, светлое, много хрома, много экранов — на должном уровне.

Владимир Потупчик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Наконец дворец-красавец «Минск-Арена» введён в эксплуатацию. Мы долго к этому шли и сегодня мы можем сказать, что соревнования любого, самого высокого уровня мы можем принимать у себя в Минске.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

Всё, в основном, сделано руками белорусских специалистов — это очень важный знак. Мы тот народ, который может делать многое, который может сделать всё.

Павел Бородин, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Народ просто так не приходит. Я поднимаю руки перед вашим руководством в хорошем смысле этого слова — оно действительно заботится о детях, о здоровье , о будущем.

Александр Селезнев, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Звёзды на рядовую арену, где две-три тысячи человек, может быть бы и не поехали. А именно эта арена превосходит многие площадки Европы.

Олег Качан, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Сегодня здесь играют звёзды КХЛ, а параллельно на конькобежном катке берут конбки напрокат и катаются жители нашего Минска.

Сегодня был такой день, когда белорусы могли гордится сверх обычного, потому что именно сегодня «Минск-Арену» открыли официально. «Официально» — лишь слово, на самом деле всё получилось очень душевно. Когда на лёд вышел Александр Лукашенко, рядом с ним плечом к плечу стали Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов и Уэйн Гретцки. От них мы услышали немало добрых слов в адрес и самих белорусов, и города Минска, и нашей арены. А Президент в конце резюмировал: звёздный час арены пришёл сегодня, но придёт ещё не раз, потому что осенью следующего года мы примем здесь конкурс детского «Евровидения», в 2014 году покажем миру чемпионат мира по хоккею made in Belarus. Поэтому деньги считать стоит, но не стоит экономить на гордости и здоровье — таков был лейтмотив выступления Президента.

Александр Лукашенко:

Я уже говорил белорусам, особенно тем, которые критикуют нас за строительство подобных объектов и в то же время хотят быть суверенными и независимыми: любое суверенное и независимое государство должно создавать символы независимости и своего суверенитета, а это всегда стоило дорого. Но дело не в деньгах — здоровье дороже. Народ говорит: «Здоровье за деньги не купишь». Его надо «покупать» здесь — упорным и настойчивым трудом. Мы, белорусы — люди добрые, Вячеслав Фетисов только что сказал — гостеприимные. Мы всегда радуемся, когда объекты подобного образа строятся в Европе, России, Канаде, Америке, мы по-доброму завидуем этим государствам. Но почему мы не должны иметь объекты гордости нации? Я уверен, этот объект придаст гордость нашей нации, и мы, белорусы, сможем сказать, что умеем подобное создавать и создавать собственными руками.

Во время перерыва болельщики брали автографы не только у звёзд КХЛ, но и ещё у них получить автограф у Александр Лукашенко, потому что Президент согласился дать автографы всем, кто пожелал, а пожелали многие.

Впечатлениями от дня сегодняшнего болельщики будут делиться ещё долго, но какие же впечатления у самих хоккеистов?

Джефф Платт, нападающий команды Ягра:

Отличный матч. Мне понравилось, что собрались полные трибуны «Минск-Арены», тем более, что болельщики отлично поддерживали обе команды.

Сандис Озолиньш, защитник команды Ягра:

Хотелось ребятам просто сыграть хорошо, много голов забить, чтобы и зрители порадовались, и ребята расслабились немножко, сыграли с удовольствием, без особого напряжения.

Кевин Даллмэн, защитник команды Ягра:

Игра получилось неплохой, думаю, что шоу нашим фанатом понравилось. К тому же, мы выиграли, и я тем более доволен.

Можно сказать, что на этом праздничный день подошёл к финалу. Наверное, судьба так распорядилась, что проигравших в нём просто нет, потому что команда Яшину уступила Ягру в матче звёзд, зато выиграла мастер-шоу — индивидуальное мастерство, скорость и точность у дружины Яшина сегодня оказались на высоте. Но это всё звёзды Континентальной хоккейной лиги — они ими были, они ими и останутся. Поэтому от сегодняшнего действа и от «Минск- Арены» больше всех выиграли простые белорусы.