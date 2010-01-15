Фото. Ледяной зоопарк кричевского скульптора

Белый тигр в обычном дворе - приручил зверя художник Дмитрий Добровольский. Правда, хищник не рычит и его можно без опаски погладить.

В застывших волнах местного озера Дмитрий Добровольский уже сейчас видит будущие шедевры. Каждая такая льдина весит не один десяток килограммов. Приходится кричевскому скульптору-художнику не только над творческими задумками размышлять, но хорошую физическую форму поддерживать.

Чтобы фигуры получились идеальными нужно использовать исключительно прозрачный лёд. Некоторые ледяные глыбы, даже несмотря на свои большие габариты, годится только для основания композиции. Найти подходящий материл для создания ледяных фигур — самое сложное.

Дальше — процесс творческий . А в нем Дмитрий как рыба в воде.

Дмитрий Добровольский:

В этом году зима настоящая. Приятно работать, мороз мне не помеха.

Каждый год возле дома умельца появляются все новые фигуры. В этот раз первым во дворе поселился белый тигр. Он, как никак, символ наступившего 2010 года. Затем во льдах застыл весь семейный гороскоп. На все работы ушло больше тонны льда.

Зимой мастер работает со льдом, летом с деревом. Его резные скульптуры уже стали визиткой родного Кричева.

Муза — жена. Она же критик, и советчик в одном лице.

Галина Добровольская:

Он никогда не повторяется в своих работах, и это не тщеславие. Он делает то, что он любит, и счастлив при этом.

На родине Дмитрий Добровольский – знаменитость .Но ледяных дел мастер мечтает прославить Беларусь и за рубежом. Потому готов поучаствовать в конкурсе ледяных скульптур в Зауралье. Там, говорит, собираются самые известные скульпторы застывших фигур. Съездить хочет не только, чтобы опыта набраться, но и своим поделиться. Говорит, удивить есть чем.