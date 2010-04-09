Фото. Коллекция музея авиационной техники скоро пополнится 30-тонным экспонатом

9 мая звезда советского экрана, легендарный самолет ТУ-134 – на точно таком же летали герои «Иронии судьбы» и «Невероятных приключений Итальянцев в России» – станет главным украшением музейной экспозиции.

Списанный за долги у Тюменской авиакомпании после небольшого тюннинга на Минском авиаремонтном заводе ТУ-134 вновь готов принимать публику.

Евгений Войцехович, и.о. генерального директора минского ремонтного завода:

– Внутри будет точно такой же интерьер, такая же кабина пилота. Он будет использоваться как лекционный зал, куда можно будет зайти любому из посетителей, посидеть за креслом, в кабине пилота. Этот самолет должен окунуть пассажиров в историю гражданской авиации.