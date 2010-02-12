Фото. Ко Дню святого Валентина во Дворце железнодорожников открылась уникальная дизайнерская экспозиция

Все работы эксклюзивны. Любую из них можно приобрести в качестве подарка своей второй половинке.
А вернее - в блинную.
В 1928 году в районе Антоновского леса, началось строительство большого парка культуры и отдыха площадью в 300 десятин. Сейчас это Заводской район столицы.
Против ее участия выступали правозащитники и работники городской прокуратуры.
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