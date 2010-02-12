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Фото. Ко Дню святого Валентина во Дворце железнодорожников открылась уникальная дизайнерская экспозиция

12 февраля 2010 11:35
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Свои фантазии столичные флористы воплотили в сотнях цветочных сердец, украшенных бисером, стеклярусом и атласными лентами.

Все работы эксклюзивны. Любую из них можно приобрести в качестве подарка своей второй половинке.

Оригинальные подарки на День святого Валентина. Выставка флористов в Минске

Оригинальные подарки на День святого Валентина. Выставка флористов в Минске

Оригинальные подарки на День святого Валентина. Выставка флористов в Минске

Оригинальные подарки на День святого Валентина. Выставка флористов в Минске

Оригинальные подарки на День святого Валентина. Выставка флористов в Минске

Оригинальные подарки на День святого Валентина. Выставка флористов в Минске

Оригинальные подарки на День святого Валентина. Выставка флористов в Минске

Оригинальные подарки на День святого Валентина. Выставка флористов в Минске

# общество # Выставки # Фотофакт

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