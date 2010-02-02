Фото. Какая одежда, доспехи, обувь и фигурные коньки были в моде у наших предков?

В Витебске достали из музейных закромов несколько пар ледовых артефактов. Кроме коньков на выставке можно увидеть точные копии старинных костюмов, украшений, оружия и предметов быта IX-XI века.

Мы привыкли скользить по льду на коньках со стальными лезвиями. А в X веке их заменяли кости лошадей. И только в XIV веке с костяных коньков перешли на деревянные. Но на Руси их по-прежнему украшали изображением лошади. Отсюда и название — коньки. Точно на таких же катались наши предки одиннадцать столетий назад. После выставки эти ретро-коньки обязательно опробуют на современном катке.

Оксана Лисовицкая, руководитель народного клуба исторической реконструкции:

Бралась коровья кость, вываривалась, вычищалась, обрабатывалась, срезалась — чтобы была плоскость.

Старинными украшениями Оксана часто приводит в восторг современную светскую публику. В театрализованных представлениях она играет княгиню Ольгу – основательницу Витебска. А сама почти 10 лет назад вместе с группой энтузиастов основала клуб реконструкции. Сегодня коллектив уже носит звание народного.

Оксана Лисовицкая, руководитель народного клуба исторической реконструкции:

Я иногда, совершенно без зазрения совести, беру из исторического костюма какую-нибудь брошку или серьги и их одеваю. И это получается модно, эксклюзивно, и все обращают внимание.

Копии серебряных бус, ножничек, брошей – на вес золота. Уровень идентичности средневековым аналогам почти стопроцентный. Обувь, костюмы, предметы быта – все кропотливая ручная работа. Причем ремесленники используют не только те же материалы, что и в древности, но и технологии.

Сергей Бабенко, участник народного клуба исторической реконструкции «Варгенторн»:

Года два назад подобные технологии практически не использовались, мы смотрели на обладателей таких кольчуг с восхищением, потом подумали, что можем делать сами.

Сергей работает как заправский средневековый бронник. Над кольчугой мастер трудится до полугода. Доспехи в музеях не пылятся, а защищают на рыцарских турнирах. В этих кольчугах ребята планируют победить соперников на международных фестивалях исторической реконструкции.