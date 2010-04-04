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Фото. Как отмечают Пасху во всем мире

04 апреля 2010 15:04
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Традиционными пасхальными словами сегодня приветствуют друг друга миллионы людей.

В Вифлееме тысячи прихожан с зажженными свечами собрались на праздничную службу в церкви Рождества Христова. По преданию храм возведен над пещерой, где Спаситель появился на свет.

Не менее пышные торжества прошли и в Иерусалиме в храме Гроба Господня. Тысячи прихожан стали свидетелями схождения благодатного огня.

Главная католическая месса прошла в Ватикане, в соборе Святого Петра. Папа Римский Бенедикт XVI вошел в базилику с пасхальной свечой в руке. От этого пламени зажгли огни кардиналы, священники и сотни верующих. По традиции, во время богослужения понтифик лично крестил пятерых новообращенных христиан.

Сегодня на площади Святого Петра глава Римско-католической церкви обратился к верующим с традиционным посланием «Граду и миру». Поздравления звучат на 62-х языках.

# общество # Фотофакт

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