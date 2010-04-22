Фото. Градостроительный совет принял эскизное решение проекта застройки участка между станциями метро «Пушкинская» и «Спортивная»

Визитная карточка улицы Притыцкого обрастает деталями.

Возле Ледового дворца архитекторы решили построить гостиницы, административно-развлекательные центры и несколько торговых предприятий.

Изменения начнутся возле гостиницы «Орбита». Здесь появится двухуровневая парковка на 200 машин. К паркингу примкнет трехэтажная часть, в которой пропишутся торговые и развлекательные объекты.

Анатолий Цейтлин, директор «Творческой мастерской - 7»:

В этом районе существует одна объективная проблема — транспортное обеспечение данной территории. Сейчас Институт «Минскградо» будет разрабатывать концепцию по транспортному обеспечению, с учловием, что улица Дунина-Марцикевича будет расширяться до четырех полос.