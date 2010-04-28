Фото. Факел памяти пронесут участники молодежного марафона «65!» по всем регионам Беларуси

Акция стартовала в Минске на площади Победы. К обелиску возложили цветы и почтили память погибших в Великой Отечественной минутой молчания.

Здесь же зажгли «Огонь памяти», который участники пронесут в течение шести дней по историческим местам боевой и партизанской славы. Землю с мест сражений марафонцы поместят в специальную капсулу. И затем передадут ее музею Великой Отечественной войны для закладки в основание нового здания музея. Его строительство началось в столице накануне юбилея Победы. А пока колонна в сопровождении кортежа ретро-автомобилей, байкеров и скутеров отправилась из Минска в Витебск.

Анатолий Новиков, председатель республиканского совета «Общественного объединения ветеранов»:

– Это знак внимания и знак глубочайшего уважения к старшему поколению, благодаря которому мы живем под мирным небом уже 65 лет. Молодежи интересно узнать правду о войне, непосредственно из уст тех, кто участвовал. Поэтому мы считаем, что молодежь тоже получит какой-то заряд оптимизма и гордость за свершенное и готовность также беззаветно служить нашему отечеству, как служило старшее поколение.