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Фото. Этнический фестиваль в Минске

16 апреля 2010 08:32
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Музыковеды из семи стран мира готовы рассказать и показать своё культурное наследие.

Накануне был день японских традиций.

Екатерина Расолько, телекомпания СТВ:
На ней играли престолонаследники, с ней молились буддийские монахи. Сякухати, или продольную бамбуковую флейту в Японию привезли из Китая в 710 году. Сейчас её разновидностей около двадцати. Это, пожалуй, единственный инструмент, название которому дала его длина — 1,8 японских фута. Слово «сяку» означает фут, а «хати» — восемь.

Японской игре белорусов обучают музыканты из России. Так  избежали языкового барьера и больших расходов. При этом качество исполнения не уступает. Мастер-класс дают лучшие представители Московской государственной консерватории имени Чайковского.

Александр на сякухати играет десять лет. Без музыкального образования он брал уроки в Японии. Теперь в его коллекции три уникальных инструмента. Два из них — подарки лучших музыкантов страны восходящего солнца за мастерство.

Александр Ивашин, преподаватель  игры на сякухати (Россия):
Это подарок одного из величайших мастеров школы Кинг Ю, которой я принадлежу. Эта флейта Джинсуки Кавасаки третьего. Он  ныне живущий и преподающий сякухати в Японии.

Японские инструменты сложные, как и сама игра на них. Поэтому к выступлению музыканты готовятся и морально, и физически. Часами медитируют, столько же разминают пальцы и работают над мимикой.

Также профессионально сегодня готовили и непрофессионалов. Ценителям японского искусства об игре рассказывали на пальцах, впрочем, как и показывали.

Маргарита Каратынгина, научный руководитель центра «Музыкальных культур мира» Московской государственной консерватории имени П. Чайковского:
Инструменты сложные. Поскольку они находятся в чужой  среде, то капризничают здесь. Они меняют свой строй буквально за вечер, поэтому с ними нужно обращаться как с живыми существами. Так они, собственно, и воспринимаются в самой японской культуре.

Традиционную чайную церемонию провели нетрадиционно. Впервые  белорусам раскрыли все секреты. Оказалось, чай пьют без сахара и с кислинкой, а саму чашку подают на одноразовой шелковой салфетке. 

Екатерина Расолько, телекомпания СТВ:
Фестиваль завершится через пять дней. За это время в академии презентуют альбом иранской музыки, покажут на видео оперы Авета Тертеряна и Сергей Кортеса, а также пройдут вечера танцевальных культур Японии и Индии. А под занавес организаторы приберегли уникальный концерт китайской инструментальной музыки.

Екатерина Расолько, Евгений Левковец, телекомпания СТВ.

# общество # Фотофакт

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