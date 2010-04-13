Фото. Десятки раритетов времен Второй Мировой войны впервые выставлены в Могилеве

Все экспонаты долгие годы хранились в фондах местного музея. Авторы проекта попытались подробно рассказать о быте партизан, о том, как в условиях блокады и непрерывных боев изготавливали оружие и боеприпасы.

Людмила Кондратьева, ведущий народный сотрудник Могилевского областного краеведческого музея:

– Они уникальны уже потому, что они подлинные. Это вещи с войны, вещи, которыми пользовались партизаны в своих отрядах, готовя боевые задания, печатая листовки, подпольные газеты. То есть, любой предмет имеет свою историю.