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Фото. Десятки раритетов времен Второй Мировой войны впервые выставлены в Могилеве

13 апреля 2010 07:07
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Все экспонаты долгие годы хранились в фондах местного музея. Авторы проекта попытались подробно рассказать о быте партизан, о том, как в условиях блокады и непрерывных боев изготавливали оружие и боеприпасы.

Людмила Кондратьева, ведущий народный сотрудник Могилевского областного краеведческого музея:
– Они уникальны уже потому, что они подлинные. Это вещи с войны, вещи, которыми пользовались партизаны в своих отрядах, готовя боевые задания, печатая листовки, подпольные газеты. То есть, любой предмет имеет свою историю.

# общество # Выставки # Фотофакт

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