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Фото. «Чудеса на ладонях» на выставке в Минске

06 февраля 2010 16:30
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В экспозиции – более 400 миниатюрных изданий. Это сборники произведений мировой классики и энциклопедии.

Работы, в основном, из личной коллекции минчанина Евгения Ксеневича. Есть и материалы из фондов Белорусского государственного музея истории белорусской литературы. К слову, малоформатные издания появились в Беларуси еще в семнадцатом веке. Но собирать их стали только во второй половине прошлого столетия.

Посетитель выставки:
– Здесь собраны самые замечательные книжки-малышки, которые можно увидеть не только в Минске, но и по всей Беларуси. Вспоминаешь свое прошлое, очень много книг, которые связаны с культурными событиями жизни Беларуси.

На уникальной выставке можно увидеть не только произведения классиков – Петрарки, Шекспира и Пушкина. Но и другую литературу, в том числе, религиозную. В частности, крохотную Библию чуть больше спичечного коробка.

«Чудеса на ладонях» на выставке в Минске

«Чудеса на ладонях» на выставке в Минске

«Чудеса на ладонях» на выставке в Минске

«Чудеса на ладонях» на выставке в Минске

«Чудеса на ладонях» на выставке в Минске

«Чудеса на ладонях» на выставке в Минске

«Чудеса на ладонях» на выставке в Минске

# общество # Выставки # Фотофакт

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