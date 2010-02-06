Фото. «Чудеса на ладонях» на выставке в Минске

В экспозиции – более 400 миниатюрных изданий. Это сборники произведений мировой классики и энциклопедии.

Работы, в основном, из личной коллекции минчанина Евгения Ксеневича. Есть и материалы из фондов Белорусского государственного музея истории белорусской литературы. К слову, малоформатные издания появились в Беларуси еще в семнадцатом веке. Но собирать их стали только во второй половине прошлого столетия.

Посетитель выставки:

– Здесь собраны самые замечательные книжки-малышки, которые можно увидеть не только в Минске, но и по всей Беларуси. Вспоминаешь свое прошлое, очень много книг, которые связаны с культурными событиями жизни Беларуси.

На уникальной выставке можно увидеть не только произведения классиков – Петрарки, Шекспира и Пушкина. Но и другую литературу, в том числе, религиозную. В частности, крохотную Библию чуть больше спичечного коробка.