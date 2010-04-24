Фото. Члены Правительства и Минская мэрия вышли на субботник

По предварительным данным, республиканский субботник собрал около 3,5 миллионов человек. Трудовые коллективы, военнослужащие, школьники и пенсионеры облагораживали скверы, парки, наводили порядок на рабочих местах и во дворах.

Вышли на субботник и члены Правительства. Вместе с ветеранами Великой Отечественной они заложили аллею Героев Минщины на Кургане Славы. Более сотни лип посажено в честь Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда. Торжественное открытие аллеи намечено на 9 мая.

Средства, заработанные во время субботника, пойдут на реконструкцию мемориалов и памятников воинской славы, а также на развитие агрогородков и подготовку оздоровительных лагерей к летнему сезону.

Иван Бамбиза, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

– Суть не в деньгах, а в том, что мы сегодня действительно сделаем все возможное, чтобы 9 мая украсить нашу страну.

Минская мэрия вышла на благоустройство города

Главные столичные экономисты, юристы, энергетики на время оставили свои кабинеты и взялись за грабли и лопаты. Стараниями чиновников новый облик принял уникальный природный комплекс «Дрозды».

Виктор Дудко, специалист управления ценовой политики комитета экономики Мингорисполкома:

– Все пришли на субботник с душой, не то, чтобы, так сказать, принудиловка, а с душой пришли. Есть долг такой, мы его делаем – для порядка и чистоты города Минска. И зеленая зона здесь – приятно отдохнуть! Возле речки – очень хорошо!

Ольга Леошко, начальник отдела предпринимательства комитета экономики Мингорисполкома:

– Субботник, праздник. Мы все вышли потрудиться на благо нашего города. Погода хорошая, настроение хорошее, думаю, зона отдыха будет красивая, чистая. И у людей тоже будет и настроение, и праздник.