Фото. Бурдж Дубай – небоскрёб-сталагмит

Торжественная церемония открытия Дубайской башни состоялась 4 января 2010 года в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов — Дубае.

«Дубайская башня» - город в городе: с собственными газонами, бульварами и парками. Бурдж Дубай станет ключевым элементом нового делового центра в Дубае. Внутри комплекса разместились отели, квартиры, офисы и торговые центры.

На 37 нижних этажах - отель, этажи с 45 по 108 - 700 роскошных квартир. Большинство площадей отведено под офисные помещения. Исключение составят 123 и 124 этажи, на которых расположены вестибюль и смотровая площадка.

В здании установлено 65 двухэтажных подъемников. При этом только служебный лифт поднимается с первого этажа на последний. Жильцы и посетители небоскреба перемещаются между этажами с пересадками. Лифты, установленные в небоскребе, являются самыми высокоскоростными в мире, способными развивать скорость до 18 м/с.

Искусственная башня над основным зданием несет, помимо декоративной функции, ещё и коммуникационную, поскольку оборудована необходимой телекоммуникационной техникой.

Башня самостоятельно полностью вырабатывает электроэнергию для себя: для этого используются 61-метровая турбина, вращаемая ветром, а также массив солнечных панелей (частично располагающихся на стенах башни) общей площадью около 15 тыс. м². Кроме того, здание оснащено специальной защитой от солнца и отражающими стеклянными панелями, которые уменьшат нагрев помещений внутри (в Дубае бывают температуры до 50 °C), что уменьшает необходимость в кондиционировании. Для кондиционирования в небоскрёбе используется конвекционная система, прогоняющая воздух снизу вверх по всей высоте башни, причём для охлаждения будет использоваться морская вода и подземные охлаждающие модули. Заявлено, что температура воздуха в здании около +18 °C.

Строительство небоскрёба началось в 2004 году и шло со скоростью 1—2 этажа в неделю. Специально для «Бурж Дубай» была разработана особая марка бетона, который выдерживает температуру до +50 °C. Заливали его только ночью, а в раствор добавляли лед.

Пожарная система здания позволяет эвакуировать всех его обитателей не более чем за 32 минуты.

Автор проекта — американский архитектор Эдриан Смит, уже имеющий опыт проектирования подобных сооружений (в частности, он участвовал в проектировании небоскрёба Цзинь Мао в Китае высотой 420 м). В качестве генерального подрядчика застройки было выбрано строительное подразделение южнокорейской компании Samsung, которая ранее участвовала в строительстве башен-близнецов Петронас в Куала-Лумпуре.

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