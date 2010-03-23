Фото. Белорусских паралимпийцев встретили на Родине

Белорусские паралимпийцы повторили рекорд Турина и привезли из Ванкувера сразу 9 наград. В копилке нашей сборной - 2 золота и 7 бронзовых медалей. Сегодня наших спортсменов встречали на Родине. Причем, прикоснуться к долгожданным наградам Зимних Игр мог каждый желающий.

Она и на аверсе, и на реверсе видит обратную сторону этой Победы. Но сейчас Галина Петровна — мама чемпионки Людмилы Волчёк — не спускает глаз с табло аэропорта. Ведь в этот момент для неё, как и для дочери, уж слишком много значат доли секунды.

- А медали тяжелые?

- Попробуйте сами!

Медали, изготовленные вручную, в руках бронзового призера Ларисы Вороны тоже надолго не задержались. И после того, как вес триумфа ощутила мама, спортсменка призналась, что до самого финиша верила: ее пьедестал под надежной защитой. Даже когда она ехала на тренировку, в рюкзаке лежала иконка.

Ещё неизвестно, кто ждал этого возвращения больше. Людмила Волчёк, даже оказавшись дома, еще долго не выпускала медали из рук. Но тут выяснилось, что олимпийские блинчики бывают не только золотыми, но и поджаристыми.

Людмила Волчёк:

У меня никогда не получалось таких блинов, как у мамы. Хотя также всё делаю, по рецепту, как она.

О грядущих соревнованиях чемпионка пока старается не говорить. А вот марш-бросок в ближайшем будущем уже планирует. И, видимо, это снова будет расстояние на многие километры.

Людмила Волчёк:

Поехать отдыхать — пока такие планы.