Фото. Белорусские победители-олимпийцы рассказали о прошедших соревнованиях

Зимние игры в Ванкувере оказались непростыми.

Но медали, которые спортсмены привезли на родину – не просто огромная радость. Это доказательство упорства и большого труда.

Дарья Домрачева:

К каждой медали прилагается платок с национальным узором, и сама медаль является частью этого большого рисунка.

Николай Козеко, главный тренер национальной сборной Республики Беларусь по фристайлу:

Я изначально говорил, что все три спортсмена готовы к борьбе за самые высокие места.

Ассоль Сливец, участница национальной сборной Республики Беларусь по фристайлу:

Люди на улицах после Лёшиной медали, вы представляете, — мы поехали гулять по Ванкуверу, — и люди в метро бросались к нам обниматься, и кричали «Белорусы, у вас золото, у вас золото!»

Золото в лыжной акробатике, серебро и бронза в индивидуальной гонке по биатлону — бесспорно весомые достижения. Три олимпийские медали зимних игр белорусы завоевали впервые в суверенной истории. Наши олимпийцы всё ещё полны впечатлений. Сейчас спортсмены намерены насладиться заслуженным отдыхом. После чего их вновь ожидают напряжённые тренировки.

Алексей Гришин, олимпийский чемпион в лыжной акробатике:

Всё покажет медицинское обследование, но уже в принципе для себя решил: буду готовиться выступать в Сочи. Надеюсь, не подведёт здоровье и всё будет хорошо — естественно, я поедуи буду страться добиться максимального успеха.