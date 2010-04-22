Фото. Бэби-бум в минском зоопарке

Потомством здесь обзавелись сразу несколько редких видов.

Пару ценных экземпляров появилось у ошейниковых пекарей. Малыши уже не стесняются появляться на публике.

На этой неделе радостное событие произошло и в семье мангустов.

Наталья Лебедева, заместитель директора Минского зоопарка:

Судя по тем звукам, которые они издают, мы можем предположить что там родились два детёныша.

К новорожденным спешат первые посетители. Причём, самые неожиданные.

Этой весной в столичном зоопарке настоящий бэби-бум. Совсем скоро прибавление в семействе ожидается у коз и носух.

Впервые на гнездо села филиниха. По всей видимости, настроена она серьёзно.